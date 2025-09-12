Челябинцы начали подходить на избирательные пункты ровно к восьми утра

Кто-то хочет успеть до работы, кому-то важно быть в числе первых

Челябинцы начали отдавать свои голоса на выборах прямо с 8 часов утра. Приходит и молодежь, и пенсионеры: кто-то говорит, что так удобнее всего по времени, а для кого-то важно стать одним из первых. С первыми голосующими пообщался корреспондент ИА «Первое областное».

Так, Ольга поделилась, что отдать голос для нее важно, но 13 и 14 сентября она подойти бы не смогла. Поэтому решила голосовать прямо в 8 утра, когда избирательные пункты только-только открылись.

«Я голосую постоянно, это важно — успеть каждый раз проголосовать. Телефон у меня кнопочный, поэтому онлайн отдать голос не могу — прихожу на участки», — рассказала она.

Много приходит молодежи, они тоже пытаются успеть до работы или учебы.

А Людмиле принципиально важно быть в числе первых — это ее девиз по жизни.

«Я всегда прихожу раньше всех, даже в первое в своей жизни голосование, еще в Пензенской области. Я считаю, что нужно отдать свой голос одной из первых», — поделилась Людмила.

Напомним, голосование продлится до 20:00 14 сентября.