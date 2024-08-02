Челябинцы отказываются от сплавов во время летнего паводка

Что по этому поводу думают менеджеры турфирм и опытные туристы

Одним из самых популярных видов летнего отдыха на Урале остаются сплавы по рекам. Вот и герои этого материала собирались сплавиться по реке Ай в ближайшие выходные. Аванс компания из 18 человек внесла еще по весне, а когда на Южном Урале зачастили обильные дожди и грозы, туристы начали сомневаться: не опасно ли в таких погодных условиях выходить на воду?

«В этом году, мы видим, идут не просто дожди, а ливни — реки выходят из берегов, вода доходит до жилых кварталов. Идти на сплав в такую погоду просто опасно. Поэтому мы решили отказаться от сплава и вернуть свои деньги. Но турфирма готова перенести даты сплавы, а деньги не возвращает», — рассказала одна из туристок.

Менеджер туристической фирмы настаивает на том, что погода наладится к выходным, да и сама река остается довольно спокойной.

«Река Каменка действительно вышла из берегов, но сплавляемся мы по реке Ай. Она поднялась, и течение стало побыстрее, но это только плюс, ведь плыть интересней, и вы точно не сядете на мель, и грести практически не нужно», — заявили туристам.

В турфирме также заверили, что стоянка, где группа проведет ночь, находится высоко и вода до нее не доходит даже весной, во время обильных паводков. Погреться вечером можно будет в походной бане. Несмотря на ливни, сплавы не отменяются.

Туристы могут требовать расторжения договора, указав причиной летний паводок, если возникает угроза жизни или имуществу потребителя, заверили ИА «Первое областное» в Роспотребнадзоре.

«В данном случае расторгнуть договор можно на основании статьи 14 федерального закона „Об основах туристической деятельности“ , если на территории, где будут оказываться туристические услуги, объявлен режим чрезвычайной ситуации», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Сейчас, по данным МЧС области, режим ЧС объявлен на территории Карабашского, Коркинского, Миасского и Копейского городских округов, а также на территории Сосновского, Еткульского, Верхнеуральского и Еманжелинского районов.

Еще на нескольких территориях объявлен режим повышенной готовности — здесь ситуация может ухудшиться в любой момент.

При объявлении режима ЧС (информация публикуется на сайте ГУ МЧС Челябинской области) отказаться от сплава туристы могут в любой день путешествия.

«Если потребитель расторгает договор до начала тура, деньги турфирма должна вернуть полностью. Если тур уже начался, то тогда — пропорционально времени фактического оказания услуг. Например, если тур рассчитан на три дня, а режим ЧС ввели на второй день, то возвращаются деньги за второй и третий день тура», — добавляют в Роспотребнадзоре.

Не сплавляться по рекам в нынешней ситуации советуют и туристы, которые занимаются сплавами профессионально.

«Я бы на сплав в нынешних обстоятельствах все-таки не пошел», — говорит президент Федерации спортивного туризма Челябинской области Салават Шайхуллин.

Летом многие реки на Южном Урале становятся тихими и спокойными, как озера. Это и привлекает на сплавы туристов без опыта. Обычно первые пару дней их учат грести и управлять катамараном. Если течение на реке быстрое, времени на обучение нет.

«Течение сейчас интенсивное, берега разлились — мест для отдыха стало меньше. Грунтовые дороги к рекам размыты. Могут возникнуть разные непредвиденные ситуации. А мобильная связь сейчас работает с перебоями, все спасатели устраняют последствия подтоплений — получить помощь, случись что, будет проблематично. Ну и главное: многие идут на сплав отдохнуть, а какой отдых под ливнями?» — рассуждает Салават Шайхуллин.

Если вы все же решили сплавляться, спортсмен советует взять с собой водонепроницаемый костюм, сухие дрова или газовую горелку и обязательно спросить в турфирме, сколько инструкторов будет на каждом катамаране (в такую погоду желательно два), аттестованы ли они и берут ли с собой спасательное оборудование.