/ Челябинцы начали массово покупать «Киа Рио» в 2018 году

Автомобиль оказался самым популярным в южноуральской столице.

Автомобиль «Киа Рио» оказался самым популярным среди жителей Челябинска. На эту модель южнокорейского производителя чаще всего обращали внимание в автосалонах областного центра с января по апрель 2018 года. Интересно, что население еще 8 городов-миллионников солидарно с челябинцами в выборе.

Сразу в 9 городах первенствует «Киа Рио». Наибольшие предпочтения этому автомобилю отдали жители Москвы (4537 штуки), Казани (586 штук), Нижнего Новгорода (400 штук), Екатеринбурга (398 штук), Уфы (364 штуки), Ростова-на-Дону (304 штуки), Воронежа (285 штук), Челябинска (282 штуки) и Волгограда (212 штук). — сообщает сайту «Первый областной» аналитическое агентство «Автостат».

Отметим, что «Хендай Солярис», который больше других машин покупали в Челябинске в 2017 году, на этот раз не выбился в топ ни в одном городе. Новосибирцы предпочли ему «Хендай Крета».

Добавим, что среди любителей отечественного автопрома — Самара, Красноярк и Пермь. Жители этих городов чаще всего останавливаются на покупке «Лады».