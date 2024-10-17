Челябинцы наблюдают суперлуну

Сразу два события — полнолуние и суперлуние — совпадают 17 октября 2024 года

Суперлуну 17 октября нашим читателям не помешали разглядеть даже огни большого города.



Она кажется большой и яркой из-за того, что находится на предельно близком расстоянии от Земли 357 364 километра. Максимальное приближение полной луны называют суперлунием или суперполнолунием.

Самые впечатляющие моменты — первый час после заката солнца или перед рассветом. В эти периоды Луна располагается низко у горизонта и выглядит огромной.

В народе это полнолуние называли охотничьей луной. Считалось, что в это время в поля выходят дикие звери, на которых пора охотиться.