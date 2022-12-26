Челябинцы на Рождество послушают звонарей и научатся делать Вифлеемскую звезду

В городе пройдут двухдневные гулянья в честь православного праздника

В парке имени Гагарина в Челябинске 7 и 8 января 2023 года состоятся первые городские рождественские гулянья, сообщили сегодня, 26 декабря, в пресс-службе Челябинской епархии. В программе праздника — костюмированное шествие, игры и викторины, выступления звонарей и мастер-класс по изготовлению Вифлеемской звезды.

Гулянья начнутся с инсценировки библейского сюжета о шествии волхвов к рождественскому вертепу и поклонении Богомладенцу. После этого зрителей ждет концерт с участием профессиональных артистов и приходских коллективов. Они исполнят рождественские колядки, песнопения, вокальные, инструментальные и хореографические номера.

В перерывах между выступлениями гости праздника смогут сыграть в викторину с призами по истории, культуре и традициям Рождества, а также принять участие в традиционных русских забавах и хороводах.

Яркой частью программы, обещают организаторы, станет выступление звонарей. Для этого на центральной сцене установят мобильную звонницу. Для желающих звонари дадут небольшой мастер-класс.

Кроме того, в большом теплом шатре можно будет научиться создавать своими руками поделку в виде Вифлеемской звезды.

Организатором гуляний выступает приход храма в честь иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» при поддержке Челябинской епархии. Время проведения — с 13:00 до 17:00.