Челябинцы могут заразиться бабезиозом от укусов клещей

Раньше считалось, что этой болезни подвержены только животные

Бабезиоз — заболевание, которое переносят клещи, — зафиксировали в России. Ранее ученые считали, что оно опасно только для животных. Челябинский Роспотребнадзор предупредил горожан об опасности.

«Человек может заразиться только от переносчика. В группу риска входят люди, контактирующие с сельхозживотными или долго находящиеся на природе. Например, лесники, охотники и туристы. Переносчик болезни — широко распространенный пастбищный клещ. Он водится в основном на крупном рогатом скоте и мелких млекопитающих — грызунах», — рассказали в ведомстве.

Инкубационный период составляет от 3 дней до 12 месяцев и по симптомам напоминает малярию: температура тела — 40°С одну-две недели, озноб и желтуха.

Бабезиоз особенно опасен для пенсионеров, людей с иммунодефицитом, удаленной селезенкой, а также ВИЧ-инфицированных. При тяжелом течении заболевания смерть может наступить уже к концу первой недели.

Добавим, вакцины от бабезиоза нет, но профилактикой его может послужить прививка от клеща.

Ранее сообщали, что в Челябинской области в 2025 году вдвое выросло количество укусов клещей.

Также ИА «Первое областное» рассказывало, в каких местах клещи чаще всего ведут охоту на человека, а также какие растения на дачном участке отпугнут паразитов.

Автор: Елизавета Михно