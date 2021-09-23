Челябинцы могут задать вопросы руководителю Рособрнадзора

Анзор Музаев проведет онлайн-встречу с родителями школьников всей страны

Меньше чем через месяц, 14 октября, руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев проведет всероссийскую встречу с родителями руководителями российских школьников. Во время встречи планируются прямые подключения регионов, сообщает пресс-служба Минобра Челябинской области.

Музаев и его подчиненные ответят на вопросы взрослых о ЕГЭ и ГИА-9, о всероссийских проверочных работах (ВПР), о количестве контрольных в школах, а также о новой системе аккредитации вузов. Поговорят на другие актуальные темы.

Вопросы руководителю уже принимаются на странице Рособрнадзора в социальной сети «ВКонтакте» и по электронной почте ege@obrnadzor. gov. ru

Вопросы можно направлять в письменной форме или в формате видеообращения. Ответы на наиболее популярные и интересные из них будут даны в ходе встречи. Увидеть встречу в прямом эфире можно будет в сообществах Рособрнадзора «ВКонтакте» и на YouTube.