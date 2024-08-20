Челябинцы могут взять отпуск в День знаний и проводить детей в школу

Мы насчитали четыре законных способа отпроситься с работы

Самое главное в жизни каждого ребенка — чтобы мама с папой были рядом в важные и волнительные моменты жизни. День знаний входит в перечень праздников, где присутствие родителей все-таки обязательно. Обычно торжество выпадает на трудовые будни. Но мы узнали у экспертов «Авито», как взять на работе выходной и провести день вместе с детьми.

У челябинки Марины двое детей. В этом году ее старшая дочь идет на линейку во вторую смену в третий класс. А младший сын — в первую смену в первый класс. Та еще математическая задачка для родителя, которому нужно подготовить обоих детей к первому дню в школе.

«Хочется остаться с ними, потому что и тому и другому в силу возраста нужна помощь — одеться, причесаться, нарядиться. К тому же это все-таки праздник, потому хочется после линеек устроить прогулки в парке на аттракционах и домашнее застолье. Поэтому нужен свободный день», — призналась Марина.

В этом году День знаний выпадает на выходной, поэтому празднование перенесли на понедельник, 2 сентября. Но есть как минимум четыре законных способа отпроситься с работы.

ВЗЯТЬ ДЕНЬ В СЧЕТ ОТПУСКА

Взять выходной на один день можно за счет неиспользованных дней отпуска с сохранением заработной платы.

Для этого, во-первых, нужно уточнить, остались ли свободные дни отпуска. Во-вторых, следует сообщить начальству о желании взять такой выходной и проверить, нет ли накладок с графиками коллег. Если отпуск уже запланирован, можно попросить перенести его часть на День знаний.

ВЫХОДНОЙ ЗА СВОЙ СЧЕТ

Бывает такое, что отпуск уже использован или нет желания «отламывать» день от запланированного отдыха. Тогда можно взять выходной за свой счет. Эта опция доступна всем работникам.

Чтобы взять такой выходной, нужно написать заявление на отпуск без сохранения заработной платы и ждать одобрения начальства. В то же время есть категории сотрудников, которым не могут отказать в отдыхе за свой счет. В этот перечень входят:

— работающие пенсионеры по старости;

— родители и супруги погибших военнослужащих и сотрудников госучреждений;

— люди с инвалидностью;

— Герои Социалистического Труда, Герои Труда РФ, полные кавалеры ордена Трудовой Славы;

— доверенные лица избирательных объединений и кандидатов;

— совместители (если отпуск на основной работе длиннее);

— работники, совмещающие работу и обучение;

— одинокие родители с ребенком до 14 лет, родители с двумя и более детьми или с ребенком с инвалидностью до 18 лет;

— гражданские и муниципальные служащие (по семейным и уважительным причинам);

— супруги военнослужащих (если отпуск совпадает с отпуском военнослужащего).

Выходной за свой счет можно взять 1 сентября и в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом или коллективным договором, который принят на предприятии, где трудятся мама или отец.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОТГУЛ

Есть и другие варианты получения выходного дня. При работе сверхурочно или в выходной день сотруднику полагается двойная оплата труда или отгул. Его-то и можно использовать 2 сентября. Для этого нужно убедиться, что вы еще не использовали этот дополнительный выходной и предупредить руководителя, что вы берете отгул вместо платы за переработку. После согласования следует оформить решение в кадровой службе.

ДОНОРСКИЙ ВЫХОДНОЙ

Можно взять донорский выходной, если вы ранее сдали кровь и не использовали дополнительный оплачиваемый выходной день. По согласованию с руководителем его можно использовать в День знаний.