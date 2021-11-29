Челябинцы могут выиграть путешествие или сертификат на бесплатную электроэнергию

Для этого необходимо оплатить все счета и долги за свет и тепло до 31 декабря

Жители Челябинска могут выиграть путешествие в любую точку мира или сертификат на бесплатную электроэнергию, оплатив все счета и долги за свет и тепло до Нового года. Акцию среди ответственных граждан проводит поставщик «Уралэнергосбыт», сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Так, чтобы принять участие в розыгрыше, челябинцы должны успеть оплатить все начисления и долги за свет и тепло, в том числе за декабрь, до 31 декабря 2021 года. В январе 2022 года компания-поставщик разыграет 30 сертификатов на бесплатную электроэнергию и новогоднее путешествие в любую точку мира на 100 тысяч рублей в прямом эфире телеканала ОТВ. Победителей определят с помощью генератора случайных чисел.

«Узнать сумму начислений за декабрь можно при передаче показаний за электроэнергию в личном кабинете или мобильном приложении „Уралэнергосбыт“, здесь же сразу можно произвести платеж. Если у вас нет личного кабинета — достаточно продублировать сумму платежа за ноябрь. То же правило действует в отношении оплаты тепловой энергии», — уточнили в городской мэрии.

Ознакомиться с условиями конкурса, а затем и с результатами можно на сайтах «УСТЭК-Челябинск» и «Уралэнергосбыт».

Кроме того, компания-поставщик готова списать пени должникам, заплатившим по счетам до 1 декабря и оплатившим начисления за декабрь до 25 декабря.