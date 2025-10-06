Челябинцы могут выиграть билеты в Мариинский театр на двоих

Конечно же, с путевкой в культурную столицу

Изящные актеры, живая музыка, погружение в историю и романтичные прогулки по Санкт-Петербургу — не мечта ли? А для слушателей «Радио 100» на волне 100,0 FM (ЗИП 12+) это может стать настоящей реальностью. В честь своего пятнадцатилетия радиостанция проводит розыгрыш «Слушай и лети» с призами, среди которых — поездка в культурную столицу на двоих с билетами в Мариинский театр, где оживает истинное искусство.

«Радио 100» — это собрание настоящей музыки: роскошный джаз, расслабляющий лаунж, эксклюзивные композиции и мировые бестселлеры. И в этом гармоничном мире музыки «высшей пробы» и культурных программ дважды в день с шестого октября по первое ноября слушатели примут участие в традиционном розыгрыше «Слушай и лети».

«„Слушай и лети“ — любимый розыгрыш наших слушателей, который мы проводим с 2010 года. Тогда победители отправились на концерт Элтона Джона в Санкт-Петербурге. Мы хотим дать возможность нашим слушателям посетить легенды мировой музыки и театра. В этом году наша редакция приняла решение снова, как и в первый год, подарить слушателям поездку в культурный город — Санкт Петербург», — рассказывает главный редактор «Радио 100» Кристина Вовченко.

Дважды в день ведущий будет задавать увлекательные вопросы, связанные с миром культуры и музыки. Чтобы стать претендентом на главный приз, необходимо подписаться на официальную группу в соцсети «ВКонтакте» и ответить на вопрос ведущего в комментариях под закрепленным постом. Тот, кто первым даст правильный ответ, не только получит гарантированный подарок от «Радио 100» (фирменный мерч!), но и автоматически станет участником грандиозного розыгрыша.

Помимо главного приза — путешествия мечты, среди участников розыгрыша радиостанция разыграет еще и умную колонку. С ней настоящая музыка от «Радио 100» будет звучать для вас в любое время, наполняя каждый уголок дома особым уютом и настроением.

Имена победителей розыгрыша «Слушай и лети» прозвучат в эфире программы «Большой вечер» на телеканале ОТВ седьмого ноября в 19:45 — в День рождения «Радио 100».

Источник информации об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте radio100fm.ru. В розыгрыше могут принять участие слушатели старше 18 лет.