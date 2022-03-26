Челябинцы могут выбрать проекты благоустройства города по инициативам самих жителей

Голосование проходит на Платформе обратной связи с 25 марта по 3 апреля

В Челябинске стартовало онлайн-голосование за проекты инициативного бюджетирования, которые поступили от горожан. Инициативы, которые наберут больше всего голосов, будут реализованы на бюджетные средства уже в этом году, сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Всего от горожан и инициативных групп в мэрию и внутригородские администрации поступило 200 проектов. Среди них — развитие общественных территорий, благоустройство придомовых территорий, размещение детских и спортивных площадок, улучшение соцобъектов и другие.

«Челябинцы получают возможность напрямую влиять на распределение бюджетных средств, помогают нам решать вопросы местного значения. В прошлом, 2021 году, в Челябинске по инициативе жителей было реализовано 149 проектов на общую сумму 516 млн. рублей. И в этом году все проекты получены нами именно от горожан, ими же определялись виды работ, объемы финансирования»,— рассказала глава Челябинска Наталья Котова.

Проголосовать за любое количество объектов можно на Платформе обратной связи на портале «Госуслуги». Голосование пройдет для каждого района с 25 марта по 3 апреля 2022 года. Принять участие могут челябинцы старше 18 лет, зарегистрированные на портале.

Инициативное бюджетирование реализуется в Челябинской области с 2021 года. Всего на эти цели в 2022 году муниципалитетам по решению губернатора Алексея Текслера выделено 1,5 миллиарда рублей.