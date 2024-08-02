Челябинцы могут вступить в брак на речном трамвайчике

Церемонии будут проводить 24 августа

Довольно часто молодожены выбирают особенные даты для заключения брака. Этот август не стал исключением. Между 24‑м числом и 2024 годом свое место заняла цифра 8, которая под определенным наклоном становится знаком бесконечности. В этот день отделы ЗАГС Челябинской области готовы провести церемонию бракосочетания на борту речного трамвайчика.



«Церемония бракосочетания будет проходить во время прогулки на речном трамвайчике по реке Миасс с живописными видами города Челябинска. Продолжительность свадебного мини-круиза около получаса, отправление — с центральной набережной реки Миасс», — рассказали в пресс-службе Государственного комитета по делам ЗАГС Челябинской области.

Чтобы воплотить идею регистрации брака 24 августа на речном трамвайчике, нужно обратиться в Центральный отдел управления ЗАГС города лично или по телефону 8(351)264‑66‑53. Заявление на регистрацию брака нужно подать заранее.