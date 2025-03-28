Челябинцы могут услышать архивные аудиозаписи времен Великой Отечественной прямо из телефона

Акция приурочена к 80‑летию Победы

Челябинцы смогут послушать архивные аудиозаписи о провозглашении Победы в 1945 году. С 15 марта по 15 мая идет акция «Услышать Победу». Любой желающий может позвонить по номеру 8 (800) 200-0905 и прослушать сводки. Об этом сообщает телеграм-канал «80 лет Великой Победе».

В трубке «заговорят» маршал Георгий Жуков на подписании Акта о безоговорочной капитуляции Германии, диктор Юрий Левитан с речью об окончании войны, а также регулировщица Лидия Овчаренко, у которой брали интервью на площади у Бранденбургских ворот в Берлине.

Напомним, также южноуральцы могут позвонить на номер 1945 и прослушать ежедневную сводку Совинформбюро за этот день в годы войны.