Челябинцы могут стать блогерами и побороться за 15 млн рублей

До конца регистрации на проект «ТопБЛОГ» осталась одна неделя

Образовательный проект для блогеров и авторов контента «ТопБЛОГ» продлевает регистрацию. Подать заявку на конкурс «Спецноминации 2.0» челябинцы смогут до 1 октября. Новостью поделились в АНО «Россия — страна возможностей».

Принять участие в проекте по обучению блогеров уже решили 167 южноуральцев. Все они поборются за призовой фонд в 15 миллионов рублей, продюсирование своего блога, участие в съемках шоу и сериалов, онлайн-курсы и стажировки в сфере медиа.

«Спецноминации 2.0» — способ прокачать свои навыки для развития в медиа. Для этого организаторы конкурса подготовили различные кейсы и задачи. Решить их смогут блогеры, которые говорят на самые разные темы (наука, путешествия, экономика, семья, культура, спорт, медиа, кулинария). На конкурс уже подали заявки более 10 тысяч талантливых авторов со всей страны.

Участником может стать любой житель Челябинской области: не важны ни пол, ни возраст. Главное — вести страницы в следующих соцсетях: «ВКонтакте», «Одноклассники», «Дзен», YouTube, Telegram, YAPPY, Rutube, TenChat. В основном конкурсе можно участвовать с блогом от 500 подписчиков. Те, у кого фанатов пока меньше, могут попробовать силы в решении кейса и получить шанс выиграть подарочный бокс от известной медиаперсоны.