Челябинцы могут сменить поликлинику через «Госуслуги»

Но только один раз в год

С 1 сентября 2025 года челябинцы могут поменять врача или поликлинику не только при личном обращении в медорганизацию, но и через свой кабинет на «Госуслугах». Как это сделать, рассказали в территориальном фонде обязательного медицинского страхования Челябинской области.

Чтобы зарегистрировать заявление на смену поликлиники или врача, необходимо указать данные паспорта, полиса ОМС и СНИЛС. Для того чтобы в режиме онлайн прикрепить ребенка, потребуется свидетельство о рождении, номер полиса и СНИЛС.

Больница должна рассмотреть заявление в течение двух дней. Менять прикрепление можно один раз в год. Исключение — только в случае изменения места жительства.

