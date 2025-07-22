Челябинцев распишут в зеркальную дату на палубе речного трамвайчика

Эту традицию ЗАГС практикует уже второй год

Июль 2025 года побил все рекорды по количеству заявлений на регистрацию брака. При этом август готовит новый свадебный бум: пары хотят жениться в красивую зеркальную дату — 25.08.2025. Несмотря на то, что это понедельник, сообщает Государственный комитет по делам ЗАГС Челябинской области.

В прошлом году в этот день ЗАГС успешно провел регистрацию брака на речном трамвайчике, что вызвало у молодоженов огромный интерес. В этом году влюбленные снова смогут насладиться сказочной церемонией на воде.

Подать заявление на регистрацию брака 25 августа 2025 года через портал Госуслуг или в отделе ЗАГС можно до 24 июля. Для проведения церемонии на речном трамвайчике, нужно позвонить по телефону (351) 263-17-76.