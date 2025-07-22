Июль 2025 года побил все рекорды по количеству заявлений на регистрацию брака. При этом август готовит новый свадебный бум: пары хотят жениться в красивую зеркальную дату — 25.08.2025. Несмотря на то, что это понедельник, сообщает Государственный комитет по делам ЗАГС Челябинской области.
В прошлом году в этот день ЗАГС успешно провел регистрацию брака на речном трамвайчике, что вызвало у молодоженов огромный интерес. В этом году влюбленные снова смогут насладиться сказочной церемонией на воде.
Подать заявление на регистрацию брака 25 августа 2025 года через портал Госуслуг или в отделе ЗАГС можно до 24 июля. Для проведения церемонии на речном трамвайчике, нужно позвонить по телефону (351) 263-17-76.