Челябинцы могут проконсультироваться по вопросам электроэнергии и тепла в МФЦ

На первом этаже центра установили два инфомата

«Уралэнергосбыт» открыл новые места для консультирования клиентов. Теперь заключить договор на обслуживание или разобраться с начислениями можно в многофункциональном центре, расположенном на Труда, 164, сообщили в пресс-службе компании.

На первом этаже МФЦ установлены два инфомата, с помощью которых можно связаться со специалистами единого расчетного центра «Уралэнергосбыт». Рядом есть терминал электронной очереди. Посетителю необходимо выбрать услугу и ждать приглашения к инфомату. По видеосвязи специалисты проконсультируют вас по вопросам электроэнергии и теплоснабжения. Теперь в МФЦ можно оформить единый лицевой счет, в случае продажи недвижимости — расторгнуть договор, подать заявку на установку или опломбировку прибора учета, решить вопросы по начислениям, передать показания, предоставить документы об оплате или произвести оплату без комиссии.

«О продаже или покупке квартиры необходимо сразу сообщать в ресурсоснабжающие организации. Если пренебречь этим правилом, то могут возникнуть неприятные ситуации, например связанные с долгами предыдущих собственников. Сейчас это можно сделать сразу после получения выписки из ЕГРН. Установка инфоматов в многофункциональном центре — удачное решение с точки зрения логистики и еще один шаг навстречу клиенту. Владельцам нового жилья не нужно никуда идти. Все вопросы они могут решить в одном месте», — прокомментировал исполнительный директор единого расчетного центра «Уралэнергосбыт» Александр Боженёв.

Адреса, где можно проконсультироваться по отоплению, ГВС и электроэнергии в Челябинске:

— пр. Ленина, 28д,

— ул. Воровского, 21,

— ул. Гагарина, 52,

— шоссе Металлургов, 28,

— ул. Братьев Кашириных, 131,

— ул. Кирова, 7 (офис Сбербанка),

— ул. Молодогвардейцев, 32а (офис Сбербанка),

— ул. Труда, 164 (МФЦ).