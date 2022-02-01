Челябинцев проконсультируют по электроэнергии и отоплению по новым адресам

«Уралэнергосбыт» открыл новый офис в центре города

Единый расчетный центр «Уралэнергосбыт» открыл в центре города новый офис, где жители Челябинска могут решить все вопросы по коммунальным платежам, передать показания, оплатить электроэнергию и отопление без комиссии. Офис располагается по адресу: проспект Ленина, 28д, сообщили в пресс-службе компании.

Дополнительные места для консультаций также оборудовали в некоторых офисах Сбербанка. Челябинцы могут сделать сразу несколько дел в одном месте: оплатить счета и заодно проконсультироваться по вопросам начисления, установки счетчиков или опломбировки. А обладатели новых квартир сразу после завершения сделки могут подать заявку на открытие или переоформление лицевого счета по электроэнергии и отоплению.

Офисы по обслуживанию физических лиц на ул. Калинина, д. 7, ул. Молодогвардейцев, д. 26а, и ул. Горького, д. 64а с 1 февраля 2022 года закрываются.

Получить консультацию по начислениям за свет, отопление и ГВС челябинцы смогут по следующим адресам:

— пр. Ленина, 28д (новый офис компании);

— ул. Воровского, 21;

— ул. Гагарина, 52;

— ул. Бр. Кашириных, 131;

— ул. Кирова, 7 (офис Сбербанка);

— ул. Молодогвардейцев, 32а (офис Сбербанка).

Отметим, большинство вопросов можно решить удаленно. Пользователи мессенджеров и социальных сетей могут написать в чаты компании.

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