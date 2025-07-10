Жители Челябинска могут побороться за право выступить на Дне города с творческим номером. Для этого надо пройти отборочный конкурс, сообщает мэрия. Заявки принимаются до 29 августа 2025 года. Конкурс, проводимый в рамках национального проекта «Семья», посвящен 289‑летию города и станет ярким событием праздничной программы.
Участники могут продемонстрировать свои таланты в двух номинациях: «Вокал» и «Хореография». Это могут быть как сольные исполнители, так и творческие коллективы. Вокалисты могут сопровождать свои выступления танцами. Главное условие — соответствие номера тематике праздника.
Конкурс проходит в три этапа. Первый этап — это подача заявок, видеороликов и фонограмм. Во втором этапе, с 1 по 6 сентября, жюри оценит все представленные работы по пятибалльной системе, учитывая соответствие теме конкурса, исполнительское мастерство и сценический образ.
Лучшие участники выступят на финальном этапе — гала-концерте 13 сентября. Место и время проведения гала-концерта будут объявлены позже. Продолжительность выступления ограничена пятью минутами, репетиции на площадке не предусмотрены.
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в сроки и место проведения конкурса. Актуальную информацию можно найти на ресурсах Центра культурно-информационной деятельности.
Автор: Амалия Камалетдинова