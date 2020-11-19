Челябинцы могут поучаствовать в разработке проекта благоустройства набережной реки Миасс

Преображение ждет участок между мостами по улице Красная и Северо-Крымская.

В Челябинске еще один участок набережной реки Миасс ждет преображение. С инициативой благоустроить городскую территорию между мостами по улицам Красная и Северо-Крымская выступила группа инвесторов. Жителей города приглашают принять участие во встрече, на которой обсудят освоение данного участка.

«26 ноября приглашаем вас на соучастное проектирование — детально обсудим концепцию благоустройства набережной реки Миасс. Каждый заинтересованный может войти в проектную группу, предлагать свои идеи и решения», — прокомментировали ситуацию в Управлении архитектуры Челябинска.

В рамках встречи будет презентован проект набережной, а также рассмотрены варианты освоения участка.

Посетить мероприятие сможет любой желающий, пройти регистрацию можно по ссылке.