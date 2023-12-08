Челябинцы могут получить заказные письма Соцфонда на «Госуслуги»

Электронные документы имеют такую же силу, как и бумажные

Южноуральцы могут подключить сервис, который обеспечивает пересылку заказных писем от Социального фонда России в личный кабинет человека на «Госуслугах». Об этом в пятницу, 8 декабря, сообщает пресс-служба Отделения СФР по Челябинской области.

«Такие письма всегда доходят до адресата, даже если он временно или постоянно сменил место жительства. Кроме того, полученный электронный документ имеет юридическую силу и может быть представлен в другие ведомства. Письмо не потеряется и в любой момент доступно для скачивания», — отмечают в пресс-службе.

Подключить услугу можно в личном кабинете на портале госуслуг. В мобильном приложении портала сервис называется «Онлайн-доставка».