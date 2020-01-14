Челябинцы могут получить увеличенные счета за тепло

Энергетики Челябинска объяснили порядок расчёта суммы в квитанциях.

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Челябинцы заметили, что в квитанциях выросла сумма за отопление. На жалобы ответили специалисты теплоэнергетической компании.

Коммунальщики отметили, что размер оплаты в домах, которые оборудованы общедомовыми приборами учёта, может меняться в зависимости от месяца начисления и погодных условий. Также сумма платежа зависит от даты переданных показаний, и, соответственно, количества дней, за которые производится начисление.

Сейчас управляющие компании обязаны передавать показания общедомовых приборов учёта ресурсоснабжающей организации 26 числа каждого месяца. Прежде этот срок фактически не регламентировался, большинство УК показания передавали раньше.

Сэкономить могут владельцы квартир, которые сами регулируют температуру в батареях. У них есть специальные регулировочные вентили на радиаторах. Если слишком жарко, их можно закрутить. При этом снизится потребление тепла, а значит, и размер счёта.

Ну а в тех домах, где отсутствует общедомовой прибор учёта, плату за тепло начисляют исходя из нормативов потребления коммунальных услуг (они установлены Челябинской городской думой) и тарифов (их утверждает Министерство тарифного регулирования и энергетики области).

Ознакомиться с начислениями за теплоснабжение и провести платёж с любой банковской карты, без комиссии, можно в «Личном кабинете» на сайте «УСТЭК-Челябинск», а также в пунктах системы «Город», отделениях «Сбербанка», «Челябинвестбанка», «Челиндбанка» и «Уралпромбанка».