Челябинцы могут получить персональное предсказание и приз в новогодней игре

Рассказываем, как участвовать

Информагентство «Первое областное» проводит игру «Новогодние предсказания» в своем сообществе в соцсети «ВКонтакте». Участники получат не только персональное предсказание на 2026 год, но и шанс выиграть ценный приз.

Что нужно сделать для участия: подписаться на страницу, поставить лайк на конкурсный пост и оставить комментарий со словом «печенье». Важно: менять форму слова нельзя, но можно составлять с ним разные предложения.

Новогодняя акция проходит с 17 по 29 декабря. Имена тех, кто получит призы, назовем в день завершения игры в сообществе.