Челябинцы могут получать оповещения об угрозах через официальное приложение МЧС

После уведомления последует четкая инструкция, что делать дальше

Жители Челябинской области теперь могут оперативно получать информацию о чрезвычайных ситуациях через официальное мобильное приложение МЧС России. Министерство общественной безопасности региона рекомендует установить приложение для своевременного оповещения о различных угрозах, включая опасности, связанные с беспилотными летательными аппаратами.

Приложение доступно для бесплатного скачивания во всех основных магазинах приложений, включая RuStore, App Store, Google Play и App Gallery. После установки пользователям достаточно выбрать в настройках Челябинскую область и подключить уведомления.

Сервис обеспечивает мгновенное получение официальных и проверенных данных о чрезвычайных ситуациях. Пользователи получают не только своевременные предупреждения, но и четкие инструкции по необходимым действиям в опасных ситуациях.

В министерстве подчеркивают важность использования приложения в современных условиях, когда необходимо быть максимально информированным о возможных угрозах. Особую актуальность сервис приобретает в связи с участившимися в России случаями угроз, связанных с беспилотными летательными аппаратами.