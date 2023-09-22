Челябинцы могут получать квитанции от налоговой на «Госуслугах»

В этом случае документ уже не будут отправлять по почте

Южноуральцы могут получать налоговые уведомления для уплаты имущественных налогов и НДФЛ через личный кабинет на портале «Госуслуги», сообщает пресс-служба УФНС по Челябинской области.

Для этого в разделе «Налоговые уведомления» необходимо сформировать согласие, подписанное усиленной неквалифицированной электронной подписью в приложении «Госключ». В результате налоговые документы станут доступны пользователю в личном кабинете ЕПГУ, независимо от регистрации в сервисе «Личный кабинет для физических лиц» на сайте ФНС России.

Когда на портале госуслуг отобразится налоговое уведомление, налогоплательщик сможет произвести оплату, в том числе онлайн.

«Налоговые уведомления, поступающие онлайн, не будут дублироваться заказными письмами по почте», — замечают в пресс-службе.

Более подробную информацию о получении налогового уведомления и уплате налогов можно получить по телефону единого контакт-центра ФНС России: 8-800-222-22-22.

Не забывайте, что до 1 декабря нужно уплатить имущественные налоги — ФНС уже рассылает уведомления.

