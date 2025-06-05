Челябинцы могут подать заявку на «Земского учителя» до 14 июля

Участники программы получат единовременную выплату 1 миллион рублей

В Челябинской области продлили прием заявок на участие в программе «Земский учитель». Педагоги смогут отправить свою кандидатуру на рассмотрение до 14 июля, сообщают в региональном правительстве.

Напомним, земский учитель переезжает работать в село, поселок городского типа или город, в котором живет меньше 50 тысяч человек. Ему предстоит отработать в школе не меньше 5 лет. При переезде педагогам перечисляется единовременная выплата 1 миллион рублей.

В 2025 году по программе в села отправятся 19 учителей. Сейчас осталось восемь вакансий — в Снежинске, Аргаяшском, Кунашакском, Брединском, Кыштымском и Еткульском округах. Чтобы принять участие, кандидаты должны зарегистрироваться на официальном портале «Земский учитель», подготовить заявку и направить пакет документов в Челябинский институт развития образования.

С 2020 года в Челябинской области уже 239 учителей перебрались на работу в муниципалитеты.