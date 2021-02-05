Челябинцы могут подать заявку на конкурс президентских грантов

В прошлом году НКО региона получили более 64 млн рублей

В России стартовал прием заявок на конкурс президентских грантов. В прошлом году среди его победителей были 53 некоммерческие организации из Челябинской области. В общей сложности они получили на реализацию своих проектов более 64 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Министерства социального развития Челябинской области.

«Гранты выделяются на реализацию социальных, культурных, образовательных и других социально значимых некоммерческих инициатив», — замечают в пресс-службе.

Прием заявок открыт до 23:30 (по московскому времени) 15 марта. Но лучше всего отправить заявку до 5 марта. Тогда останется время на исправление технических ошибок. Организаторы конкурса — Фонд президентских грантов — проверяют заявки и сообщают заявителю об ошибках в течение пяти дней.

Итоги конкурса подведут в июне. Победители смогут приступить к реализации своих проектов уже в июле.