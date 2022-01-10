Челябинцы могут пройти обучение в школе вожатых всероссийского лагеря «Океан»

Обучение начнется с 1 февраля

Челябинцы могут пройти обучение в школе вожатых Всероссийского детского центра «Океан», который расположен в 20 километрах от Владивостока на берегу Японского моря. Школа начнет работу с 1 февраля, а подать документы на обучение можно до 20 января, сообщает пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации.

Подать заявку могут молодые люди, имеющие высшее профессиональное и среднее профессиональное педагогическое образование, основное общее и среднее общее образование, а также студенты 3-х и 4-х курсов вузов и колледжей.

«Лучших участников заочного конкурса приглашают на психодиагностическое тестирование и психолого-педагогическое собеседование, затем происходит зачисление в школу подготовки вожатых, где будет проводиться обучение методикам и технологиям общения с детьми, специфике работы с временным детским коллективом», — рассказывают в пресс-службе.

Выпускники школы подготовки вожатых сдают квалификационный экзамен и получают свидетельство установленного образца о прохождении профессионального обучения по профессии «вожатый».

Заполненная анкета с фотографией принимается по электронной почте ped_kadr@okean.org.