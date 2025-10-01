Челябинцы могут подарить друзьям открытки с изображением города

Их можно как купить, так и получить на открыточных акциях

В Челябинском отделении «Почты России» показали, какие открытки можно отправить друзьям или родственникам. Они служат не только красивым изображением города, но и полноценным письмом. На этих красивых карточках можно оставить самые теплые пожелания, поделиться важными моментами или просто напомнить о себе. Корреспондент ИА «Первое областное» выяснил, какие открытки бывают и как их приобрести.

Сейчас в продаже есть маркированные почтовые открытки. На них изображен исторический музей и «Челябинск-Сити». Их можно приобрести в отделении почты.





В почтовое обращение выпущены и эксклюзивные карточки-коллаборации. Так, эти открытки выпущены «Почтой России» совместно с Ростуризмом и Русским географическим обществом — специально для серии о знаковых местах страны. Кстати, эти изображения с родным городом можно купить в отделениях других регионов страны.





Открытки можно получить и бесплатно. Их выпускают специально для открыточных акций. Например, карточки с изображением знаковых культурных объектов города отлично подойдут для посткроссинга.





Ранее мы рассказывали, что среди челябинцев входит в моду отправлять открытки с видами региона.