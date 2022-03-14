Челябинцы могут оплатить проезд в общественном транспорте ключом от домофона

Решение стало альтернативой сервисам Apple Pay и Google Pay

В Челябинске стала доступна оплата проезда в общественном городском транспорте при помощи обычного ключа от домофона. Такой способ бесконтактного расчета является отличной альтернативой платежным сервисам Apple Pay и Google Pay, которые ограничили свою работу на территории России, сообщает пресс-службе компании «Интерсвязь».

Чтобы превратить ключ в транспортную карту, необходимо зайти в бесплатное мобильное приложение «Интерсвязь. Умный город», открыть раздел «Транспортная карта», нажать кнопку «Активировать ключ» и следовать дальнейшим инструкциям. Сервис также поддерживает другие действующие транспортные карты челябинцев.

«Ключ-карта зарекомендовала себя еще во время пандемии коронавируса, когда люди стали массово переходить на безналичный расчет. Актуальной технология остается и в нынешних условиях. Пока эта услуга доступна только жителям Челябинска. Однако уже сейчас планируется масштабирование проекта на другие города присутствия компании», — рассказала руководитель проекта «Транспортная карта» компании «Интерсвязь» Юлия Сметанина.

«Умный ключ» имеет высокую степень защиты: вся информация, хранящаяся в нем, зашифрована, поэтому злоумышленники не смогут его скопировать, чтобы воспользоваться средствами пользователей или попасть в чужой подъезд.

Пополнение баланса транспортной карты, привязанной к брелоку, производится через мобильное приложение «Интерсвязь. Умный город».

Связку фирменных ключей бесплатно вручают жителям подъезда сразу после установки «Умного домофона» от компании «Интерсвязь». На данный момент южноуральцам выдано два миллиона персональных комплектов.