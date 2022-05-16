Челябинцы могут делиться сотовой связью с близкими без ограничений

Мобильный оператор билайн обновил услуги «Дели все» и «Дели гиги»

Челябинские клиенты мобильного оператора билайн теперь могут распределять минуты, гигабайты и SMS между членами своей семьи так, чтобы у каждого было столько, сколько нужно именно ему для общения с близкими. Такая возможность появилась благодаря обновлению услуг «Дели все» и «Дели гиги», сообщили в компании.

Обновление позволяет гибко настраивать максимально возможное количество трафика для каждого из своих членов семьи.

«В каждой семье есть более активные и менее активные интернет-пользователи. Есть „разговорчивые“ и те, кто предпочитает общаться исключительно в мессенджерах, по возможности избегая голосовых вызовов. Для удобства наших клиентов мы создали решение, которое позволяет близким друг другу людям пользоваться услугами связи именно так, как удобно каждому из них. Оно уже доступно в мобильном приложении билайна. Вы сами распределяете гигабайты, минуты звонков и SMS между членами своей семьи. Кому из ваших близких нужно чуть больше интернета, а кому — больше поговорить, решать теперь только вам», — говорит Светлана Кирсанова, исполнительный вице-президент билайн по розничному бизнесу.



Нововведение доступно абонентам тарифов со smart-тарификацией, у которых не подключены безлимитные пакеты трафика в составе действующего тарифа. Распределить минуты, SMS и гигабайты можно в мобильном приложении билайн (необходимо обновить до последней версии) или личном кабинете на сайте компании.