Челябинцы могут бесплатно привиться от гриппа

Сделать это можно будет уже 25 октября в ТРК «Алмаз»

В эту субботу, 25 октября, в челябинском ТРК «Алмаз» пройдет бесплатная вакцинация от гриппа. Мобильный пункт будет работать всего четыре часа, сообщает пресс-служба ОКБ № 2.

Главврач ОКБ № 2 Максим Угнивенко подчеркнул, что легкое недомогание или небольшое повышение температуры в первые сутки после прививки — это нормальная реакция организма.

«Современные вакцины не содержат живого вируса. Их состав ежегодно обновляется Всемирной организацией здравоохранения на основе прогнозов о том, какие штаммы будут циркулировать в предстоящем сезоне. Сделав прививку, вы защищаете не только себя, но и своих близких, особенно детей и пожилых родственников, для которых грипп наиболее опасен», — сказал он.

Мобильный пункт будет также работать 8 и 15 ноября.