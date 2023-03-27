Челябинцы массово жалуются на подтопление улиц талыми водами

Больше всего обращений по разливу воды поступило из Ленинского района

В администрацию города за прошедшую неделю поступило 29 жалоб на подтопление территорий из-за активного таяния снега. Об этом на аппаратном совещании в мэрии рассказал заместитель главы Челябинска, руководитель аппарата администрации Валерий Смирнов. По его словам, мониторинг обращений в мэрию по поводу огромных луж на улицах ведется каждый день.

«Всего за прошедшую неделю поступило 29 обращений. Вся информация передана в управление ЖКХ и администрации внутригородских районов. Больше всего обращений по Ленинскому району, но есть жалобы из Центрального, Советского, Калининского, Курчатовского и Металлургического районов», — заявил чиновник.

В начале прошлой недели городские власти сообщали, что днем и ночью в Челябинске работают как минимум две бригады по откачке воды. Было поручение, чтобы от управляющих компаний тоже поступала информация по этому поводу. Кстати, недавно ИА «Первое областное» рассказало, как побудить свою «управляйку» к надлежащей работе.

Впрочем, проблематика подтоплений касается не только Челябинска. Так, в Озерске местные жители в шутку предложили переименовать микрорайон из-за огромной лужи, которая залила часть дороги.