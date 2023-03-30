Челябинцы массово выбрасывают натуральные шубы и дубленки

За месяц жители региона отнесли на свалку более 100 предметов зимнего гардероба

С приходом весны жители Челябинской области все чаще стали выбрасывать ненужную верхнюю одежду. Только в марте сортировщики насчитали более ста шуб и дубленок, сообщили в пресс-службе полигона ТБО.

На втором месте необычных вещей, которые пошли на выброс, — чемоданы. За месяц на сортировку попали 35 штук.

«Конечно, чемоданы, дорожные сумки и верхнюю одежду всегда выбрасывали, но чтобы в таком количестве и за один месяц — явление необычное. Каждый день находим в смешанных потоках от одного до трех чемоданов. Шубы и дубленки уже перестали считать, их слишком много. Особенно удивляет, что очень много одежды из натуральных материалов. И, кстати, довольно неплохого качества, целые», — рассказали на предприятии.

Также в течение первого квартала 2023 года отметили динамику улучшения качества некоторых фракций твердых коммунальных отходов, поступающих на полигон. Например, картон и пластиковая тара стали более чистыми и пригодными к вторичной переработке. Эту тенденцию специалисты связывают с реализацией проекта по первичной сортировке отходов среди населения с помощью специальных желтых контейнеров.