Челябинцы массово получают ожоги глаз из‑за бактерицидных ламп

Волна бездумного противодействия вирусам приводит к серьезным последствиям

В попытках уберечься от гриппа жители Челябинска массово скупают ультрафиолетовые лампы для дома, чтобы обеззаразить воздух и поверхности. Однако стали учащаться случаи получения ожогов глаз и отравлений из-за неправильно подобранных приборов. Почему так происходит и как обезопасить себя, журналистам медиахолдинга «Первый областной» рассказала офтальмолог из ГКБ № 6.

Паника в сезон вирусов и простуд заставляет людей искать любые способы защиты. Один из самых популярных в этом сезоне — бактерицидные ультрафиолетовые лампы. Их россияне заказывают пачками на маркетплейсах. Идея кажется простой и логичной: включил — и все вирусы в комнате убиты. Но на деле эта защита оборачивается прямой угрозой для здоровья.

«Кварцевая лампа вызывает ожог за счет того, что ультрафиолет разрушает наши клетки — не только кожи, но и слизистой оболочки глаза, клетки роговицы. Это происходит не сразу, а постепенно, поэтому какие-то дискомфортные ощущения у человека появляются через 2—3 часа после воздействия бактерицидной лампы», — рассказала заведующая офтальмологическим отделением ГКБ № 6 Челябинска Юлия Носуль.

Главное правило, которое игнорируется, указано в инструкции: «Не включать в присутствии людей». Для безопасного бытового использования лампа должна находиться внутри специального закрытого корпуса — рециркулятора, где воздух обеззараживается, проходя через прибор.

«Люди и животные в этом случае не подвергаются излучению», — отметил доцент кафедры оптоинформатики ЮУрГУ Юрий Мухин.

Эксперты выделяют еще несколько скрытых угроз, в том числе отравление озоном. При работе лампы в воздухе повышается концентрация газа, который токсичен. В этом случае может возникнуть ощущение нехватки кислорода, повышение давления. После кварцевания помещение обязательно нужно проветривать.

Специалист по электрике добавляет, что такая лампа может быть токсична, если разобьется, так как светится она за счет галогенных газов внутри кварцевой трубки.

Надежные приборы имеют маркировку UVC (бактерицидный ультрафиолет) и обязательный сертификат. Специалисты советуют покупать их не на маркетплейсах, а в специализированных магазинах медтехники.

Если ожога все-таки избежать не удалось — поместите человека в темноту или задвиньте шторы. Необходимо создать темное прохладное место, чтобы пресечь воздействие ультрафиолетового излучения. Второе, что вы можете сделать дома, — это намочить прохладной водой либо салфетку, либо полотенце, но ни в коем случае не вату, и наложить на глаза.

Не занимайтесь самолечением и срочно обратитесь к офтальмологу.