Челябинцы любят дарить подарки на Новый год

Большинство заранее покупает презенты родным и близким

Челябинцы любят дарить подарки на Новый год, но любят и получать их (54%), выяснили аналитики сервиса Superjob. Большинство заранее покупает презенты для родных и близких.

26% граждан больше любят дарить, а 10% — только принимать. Еще 10% опрошенным претят оба процесса.

Двоим из трех женщин одинаково нравится и дарение, и получение подарков. Среди мужчин оказалось больше, чем среди женщин, любителей получать подарки, а также тех, кто не любит ни одаривать, ни принимать.

Чем старше россияне, тем больше им нравится процесс преподнесения подарков: любят дарить 27–28% среди тех, кому от 35 лет, а среди более молодых таких 18%. Каждому восьмому челябинцу до 35 лет не нравится ничего связанного с подарками.

Работники с зарплатой от 100 тысяч рублей предпочитают процесс дарения чаще тех, кто зарабатывает меньше (28%). И преподносить подарки, и принимать их чаще нравится респондентам с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц (64%).