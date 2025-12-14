Челябинцы хотят отказаться от вредных привычек и увеличить доход в 2026 году

Какие еще цели ставят перед собой жители мегаполиса

Больше половины жителей Челябинска привыкли ставить цели на новый год. Это и грандиозные покупки, и забота о своем здоровье, и саморазвитие. Чаще всего список целей составляет молодежь в возрасте от 18 до 24 лет, рассказали ИА «Первое областное» в пресс-службе «Авито».

«Каждый второй челябинец хочет увеличить доход или накопить конкретную сумму. Для 28% респондентов в приоритете забота о здоровье. Также в тройке основных целей — стремление чаще путешествовать»,— рассказали исследователи.

Среди молодежи каждый третий мечтает стать увереннее в себе и отказаться от вредных привычек. 18% опрошенных хотят освоить новые навыки: научиться играть на гитаре или свободно заговорить на английском.

Кроме того, восемь из 10 респондентов уже запланировали на 2026-й важные покупки. Большинство — 42% — хочет обновить гардероб, каждый третий — мебель, еще 30% — ноутбук или телефон. Каждый пятый поставил себе цель приобрести машину или мотоцикл. 12% опрошенных планируют покупку квартиры или дома.

Бюджет у всех разный. Так, 38% готовы потратить на свои цели не более 50 тысяч рублей, 37% — до 250 тысяч. 13% закладывают до миллиона рублей, каждый десятый — до пяти миллионов.

Интересно, что 36% опрошенных держат свои цели в голове. 35% используют для этого заметки в телефоне, 23% — бумажные ежедневники. Молодежь, если и составляет список целей, то использует различные приложения. Еще 12% опрошенных составляют карту желаний и вешают ее на видное место.