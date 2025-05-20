Челябинцы используют ИИ при трудоустройстве

Нейросети помогают составлять резюме и готовиться к собеседованию

Тенденцией современного рынка труда является внедрение искусственного интеллекта. Об этом рассказали эксперты «Авито Работы» на встрече с уральскими журналистами, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

По данным платформы, 19% горожан применяют нейросети для поиска работы и прохождения собеседований. 29% оптимизируют поиск подходящих вакансий: поручают ИИ анализ рынка и выбор объявлений. 22% используют нейросети для создания или редактирования резюме, столько же — для формирования портфолио и презентаций.

«Проникновение этих технологий в ежедневные процессы работодателей, мы считаем, будет достаточно ограниченным на ближайшем среднесрочном горизонте. Скорее всего, это будет сконцентрировано среди крупнейших работодателей. В малом и среднем бизнесе может быть рост использования технологий. Человека полностью на горизонте 3—5 лет будет сложно заменить по одной причине: текущие технологии позволяют автоматизировать процессы, но не все, которые делает человек. Но будет актуальным навык работы с этими инструментами», — комментирует директор категории «Офисные профессии» в «Авито Работе» Кирилл Пшеничных.

33% соискателей, умеющих работать с ИИ, уже используют их для повышения собственного дохода. Они ищут подработки или берут дополнительные проекты. В среднем новые технологии позволяют им увеличить ежемесячный заработок на 41%.