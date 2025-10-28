Челябинцы готовы жертвовать личной жизнью ради карьеры

Больше половины горожан планируют сменить работу, но большинству мешает страх

Почти для половины челябинцев (42%) главным двигателем карьерного роста является искренний интерес к новым профессиональным задачам. На втором месте по значимости — страх остаться без работы в будущем (31%). Такими данными с ИА «Первое областное» поделились в пресс-служба НИУ ВШЭ.

Повышение социального статуса и желание зарабатывать больше мотивируют почти 21% опрошенных, для 12% стимулом является давление со стороны семьи или окружения. При этом 11% респондентов признались, что их ничто не мотивирует развиваться в профессии.

Карьерные планы челябинцев на ближайшие год-два выглядят оптимистично: 57% активно планируют повышение или смену работы. Однако 32% устраивает их текущее положение, а 16% вообще не задумываются о карьере. Среди конкретных приоритетов лидирует сохранение стабильности (26%), затем с равным результатом (по 21%) идут поиск новой работы и получение повышения на текущем месте. Каждый десятый (11%) намерен освоить дополнительную специальность.

Главным препятствием для профессионального роста челябинцы назвали недостаток времени на обучение и повышение квалификации (26%). Еще 16% винят в застое отсутствие перспектив у текущего работодателя, а такие же 16% признались в страхе перед переменами. Личная неуверенность в силах и «синдром самозванца» мешают 11% опрошенных. При этом каждый пятый (21%) заявил, что успешно развивается в своей профессии и не испытывает особых трудностей.

Для улучшения своего положения жители города используют разные тактики. Наиболее популярная — нетворкинг: 37% активно знакомятся с «нужными» людьми. Каждый четвертый (26%) получает новую профессию для смены сферы деятельности. По 11% участвуют в межкомандных проектах или ищут подработку в рамках своей компании. При этом 32% считают, что для карьеры им достаточно просто добросовестно выполнять свои обязанности.

Ради карьерных перспектив челябинцы готовы идти на жертвы. 26% могли бы пожертвовать личной жизнью и хобби. По 21% готовы инвестировать в образование или временно согласиться на понижение зарплаты ради ценного опыта. Еще по 16% согласны работать в выходные и регулярно задерживаться после окончания рабочего дня.