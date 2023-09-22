Челябинцы готовы ждать ответ от потенциального работодателя не больше недели

После этого люди теряют интерес к вакансии

Эксперты портала hh.ru спросили соискателей, как долго те готовы ждать ответа от работодателя после собеседования.

Оказалось, что 41% опрошенных ждет ответа не более трех дней, прежде чем потерять интерес к вакансии.

Ждать четыре-пять дней готовы 19% соискателей. Шесть-семь дней — 16%. Ждать ответ более недели готовы только 14%.

«Женщины чаще мужчин отмечают, что теряют интерес к вакансии после одного-трех дней ожидания. Меньше других готовы ждать соискатели без опыта работы — почти половина теряет интерес к компании спустя один-три дня», — отмечают в hh.ru.

68% опрошенных заявили, что работодатель должен ответить в течение трех дней, чтобы оставить хорошие впечатления о компании.

По статистике, кстати, около 15% откликов «сгорают» из-за того, что кандидаты уже нашли работу до того, как с ними связался рекрутер. Поэтому выигрывают те компании, которые быстро дают обратную связь и опережают конкурентов.