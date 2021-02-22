Челябинцы готовы потратить на подарок на 23 февраля в среднем 2 400 рублей

При этом зарабатывающие более 50 тысяч рублей южноуральцы могут позволить себе купить более дорогой подарок

День защитника Отечества уже совсем скоро. Многие россияне, воспользовавшись длинными выходными, отправились в магазины выбирать подарки своим мужьям, сыновьям, отцам и другим родственникам и знакомым. Как отмечают в пресс-службе сервиса по поиску работы SuperJob, всего в этом году подарки собираются дарить 45% мужчин и 66% женщин на сумму от 2 300 до 3 600 рублей.

«30% женщин планируют покупку подарков для своих мужей на 23 февраля. Еще 18% планируют покупать подарки ко Дню защитника Отечества сыновьям. Отцов собираются поздравить 16% женщин. Подарок второй половине планируют купить 9%. Близких людей и братьев планируют поздравить по 8% россиянок. По 3% женщин подарят подарки коллегам и друзьям, 2% — дедушкам»,— сообщили в пресс-службе сервиса.

Что касается мужчин, поздравлять отцов и родных будут 10% и 7% соответственно. Еще 5% купят подарки для своих сыновей. Не забудут про себя 4% мужчин. Братьев, дедушек и друзей поздравят 3% и 2% соответственно. Коллег планирует поздравить лишь 1% россиян.

Больше всего денег на подарки планируют потратить жители Москвы и Красноярска — по 3 600 рублей в среднем. Меньше всего в Волгограде — 2 300 рублей. Жители Челябинска в среднем потратят на подарки 2 400 рублей, а Екатеринбурга — 2 900 рублей.

При этом чем выше зарплата респондента, тем больше денег он готов отдать за подарок. Так, россияне с зарплатой до 30 тысяч рублей готовы заплатить 2 000 рублей, от 30 до 50 тысяч рублей — 2 700 рублей, до 80 тысяч рублей — 2 900 рублей.

В опросе приняли участие около 1 600 работающих россиян в период с 1 по 11 февраля 2021 года.