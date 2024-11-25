Челябинцы готовы потратить на новогодние подарки более 17 тысяч рублей

Это почти на две тысячи рублей больше, чем в прошлом году

Жители Челябинска уже выделили бюджет на новогодние подарки. Средний чек в этом году — 17,7 тысячи рублей. Это на 1,9 тысячи больше, чем в 2023-м. Покупать подарки челябинцы будут преимущественно родственникам и любимым, выяснили исследователи сервиса по поиску работы SuperJob.

«Дарить подарки на Новый год будут 8 из 10 человек. 67% планируют сделать подарки своим родственникам, 35% — любимому человеку, 23% — друзьям, а 15% — себе. 13% опрошенных намерены порадовать коллег», — уточнили исследователи.

Большинство из тех, кто планирует дарить подарки родственникам, — челябинцы в возрасте от 35 до 44 лет с доходом до 50 тысяч рублей. Радовать вторую половинку будут преимущественно молодые люди до 34 лет с зарплатой от 100 тысяч рублей. Для друзей подарки подготовит также преимущественно молодежь, но чаще это будут те, кто зарабатывает до 50 тысяч рублей.

14% опрошенных вообще не планируют дарить подарки на Новый год. Чаще всего это мужчины в возрасте старше 45 лет с зарплатой до 50 тысяч рублей.