Челябинцы готовы потратить более 2 тысяч на подарки учителям в День знаний

Планируют вручать букеты, сладости, косметику, уходовые средства и поделки

Новый учебный год все ближе, школьники догуливают последние летние дни, а родители готовятся к 1 Сентября не только морально, но и финансово. Большинство челябинцев планируют дарить подарки своим педагогам, закладывая на эти цели в среднем 2 300 рублей. Чем будут приветствовать учителей горожане, ИА «Первое областное» рассказали в «Авито».

Каждый четвертый опрошенный (23%) выбирает только букет, а каждый пятый (20%) — и цветы, и подарок. Кроме того, 20% родителей предпочитают скидываться на коллективный подарок от класса.

Наиболее популярными презентами для педагогов стали подарочные сертификаты (62%), а также шоколад и конфеты (42%). Среди других вариантов — полезные для работы вещи (22%), кофе или чай (20%), декоративная косметика и уходовые средства (15%), а также поделки и открытки от детей (13%).

Что касается цветов, более половины опрошенных (65%) собираются покупать их в ближайшем цветочном магазине. Интересно, что 38% респондентов ассоциируют День знаний с гладиолусами, в то время как 31% предпочитает астры.

Большинство родителей (64%) хотели бы потратить на цветы или подарок не более 2 000 рублей, а 24% планируют уложиться в диапазоне от 2 000 до 5 000 рублей. Лишь 12% готовы потратить большую сумму.