Челябинцы до 1 декабря могут поменять место хранения будущей пенсии

Это уже сделали почти 9 тысяч жителей региона

Отделение Социального фонда России по Челябинской области напоминает жителям региона о возможности до 1 декабря 2025 года подать заявление на смену страховщика для своих пенсионных накоплений. На данный момент этим правом уже воспользовались 8940 человек.

У граждан есть два варианта для размещения накопительной части пенсии: Социальный фонд России (СФР) или негосударственный пенсионный фонд (НПФ). Подать заявление на переход можно одним из двух способов:

— лично в клиентской службе Отделения СФР;

— онлайн через портал «Госуслуги» (потребуется усиленная квалифицированная электронная подпись).

При этом следует помнить, что частая смена страховщика (чаще одного раза в пять лет) может привести к потере инвестиционного дохода.

Если средства находятся в СФР, то сменить управляющую компанию или ее инвестиционный портфель можно ежегодно без потерь — до 31 декабря.

Проверить наличие пенсионных накоплений и подать заявление можно на портале госуслуг.