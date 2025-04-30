Челябинцы читают по десять книг в год

Чаще всего это классические произведения в бумажном варианте

Более 60% жителей Челябинска регулярно читают и слушают книги. Женщин среди поклонников литературы больше — 70% против 60% мужчин. Чаще всего читатели выбирают классические произведения, детективы и триллеры в бумажном варианте. Литературные привычки челябинцев выяснили эксперты сервиса «Авито».

«12% респондентов проводят время с книгой каждый день, 30% — несколько раз в неделю. Еще 17% признались, что прочли 11—20 книг, и столько же — больше 21-й. За прошедший год опрошенные прочли в среднем по десять книг»,— рассказали исследователи.

Наиболее популярны книги в бумажном варианте — такие выбирают 44% опрошенных. Чаще всего это челябинцы в возрасте от 24 до 35 лет и старше 65 лет. 24% респондентов выбирают электронные книги, еще 21% — аудиокниги. Почти каждый десятый комбинирует разные форматы по настроению.

Что касается жанра, то 55% челябинцев отдают предпочтение классической литературе, 50% — детективам и триллерам, 30% — фантастике или фэнтези. Почти каждый третий читает зарубежные бестселлеры. Выбирая книги, респонденты чаще всего ориентируются на собственные предпочтения. 36% покупают литературу, которую им посоветовали родные и друзья. А 8% челябинцев выбирают книгу по обложке — чаще всего это челябинцы в возрасте от 18 до 24 лет.

Кстати, в среднем челябинцы тратят на книги около 800 рублей в месяц. 26% респондентов готовы отдать до 1500 рублей, 8% — до трех тысяч.