Челябинцы четвертые сутки живут без горячей воды из‑за аварии

Многоквартирник принадлежит скандальной УК «Мой дом Урал»

Жители дома по улице Кирова, 9/1 четвертые сутки живут без горячей воды из-за аварии в подвале. Многоквартирник принадлежит скандально известной управляющей компании «Мой дом Урал».

По словам жителей, после того, как случилась авария, они неделю пытались дозвониться до УК.

«Когда стали собирать подписи и сделали фото, УК приехала с аварийкой и отключили горячую воду. Одновременно с этим был отключен газ и электричество», — сообщили жильцы в редакцию ИА «Первое областное».

На сегодняшний день, 30 января, в Госжилинспекцию подано уже два обращения. Газ пострадавшим дали, воду — нет.

За 2025 год в ГЖИ поступило более трех тысяч обращений от жильцов домов «Мой дом Урал». Всего провели 163 проверки, вынесли более 40 постановлений в виде штрафов за нарушение лицензии.

Напомним, управляющая компания «Мой дом Урал» сорвала старт отопительного сезона. Директора УК отстранили от работы на полгода.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало о челябинцах, сидевших 16 дней без холодной воды. Кроме того, жильцы трех многоэтажек замерзали в квартирах.