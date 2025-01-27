Челябинцы чаще всего забывают в трамваях мешки со школьной обувью

За три месяца сотрудники «ЧелябГЭТ» собрали в вагонах 114 оставленных вещей

Три месяца назад ООО «ЧелябГЭТ» открыло бюро находок и начало собирать оставленные челябинцами в вагонах трамваев вещи. Всего за это время сотрудники компании обнаружили 114 оставленных вещей, 27 из которых удалось вернуть владельцам. Как сообщили в телеграм-канале компании, в топе забытых вещей — мешки со школьной обувью и одеждой.

«Судя по содержимому оставленных мешков, более рассеянными являются мальчики: 18 мальчишеских против шести девчачьих»,— уточнили в компании.

Также среди оставленных вещей сотрудники «ЧелябГЭТ» обнаружили 10 паспортов. Их передали в отдел полиции «Тракторозаводский».

Все оставленные пассажирами вещи хранятся в бюро находок. Если вдруг вы что-то забыли в трамвае, узнать, не нашли ли вашу вещь, можно на сайте компании в разделе «Бюро находок» или по телефону +7 (951) 241-60-50.