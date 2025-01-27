Челябинцы чаще всего хотели работать менеджерами по продажам в 2024 году

Сервис по поиску работы проанализировал более 540 тысяч резюме

В 2024 году жители Челябинской области чаще всего хотели работать менеджерами по продажам и работе с клиентами, администраторами и водителями — именно эти профессии чаще всего фигурировали в открытых и обновленных резюме соискателей, сообщают аналитики рекрутингового онлайн-сервиса hh.ru.

Всего сотрудники сервиса проанализировали более 540 тысяч резюме и выяснили, что большая часть соискателей — а это более 28 тысяч — хотят работать менеджерами по продажам и работе с клиентами. Администраторами хотели бы работать более 17 тысяч человек, водителями — 16,6 тысячи. В топ-5 профессий также вошли упаковщики и комплектовщики — по 15,8 тысячи и продавцы — 12,6 тысячи.

Почти 12 тысяч южноуральцев указали в резюме, что хотели бы работать разнорабочими. По девять тысяч соискателей выбрали бы профессию бухгалтера, курьера и официанта либо бармена. В 8,5 тысячи резюме была указана профессия оператора кол-центра.

«В двадцатку популярных профессий также вошли: программист, разработчик — 7,7 тысячи резюме, менеджер по работе с партнерами — 7,5 тысячи, грузчик, инженер-конструктор, инженер-проектировщик — по 7,2 тысячи, секретарь, помощник руководителя, ассистент — 6,3 тысячи, экономист — 5,7 тысячи, учитель, преподаватель, педагог, кассир-операционист — по 5,5 тысячи, кладовщик и менеджер по закупкам — по 5,4 тысячи»,— уточнили аналитики.

При этом реже всего челябинские соискатели хотели бы работать зоотехниками и андеррайтерами.