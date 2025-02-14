Челябинцы чаще других путешествуют с бабушками и дедушками

Жители Южного Урала оказались самыми семейно-ориентированными туристами

Жители Челябинска чаще других предпочитают путешествовать с бабушками и дедушками. 15% горожан выбирают именно такую компанию — это самый высокий показатель среди всех крупных городов, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе «Авито Путешествий».

Также челябинцы чаще других берут в поездки родителей своего партнера (13%). В целом по России 61% опрошенных предпочитают путешествовать с семьей. 37% респондентов делают это раз в год или чаще, 24% — раз в несколько лет.

Самыми популярными компаньонами в семейных путешествиях являются дети (60%), особенно высокий этот показатель на Северном Кавказе. Также частым спутником в путешествиях становится вторая половинка (53%).

В среднем россияне путешествуют с семьей четыре раза в год. Самые активные туристы живут в Приволжском федеральном округе (10% уезжают на отдых более 10 раз в год).

Большинство россиян (54%) планируют семейные поездки совместно, 27% женщин и 22% мужчин предпочитают делать это самостоятельно. Только 7% обращаются к турагентам.

Основные сложности семейных путешествий: устранение непредвиденных ситуаций (33%), долгая дорога (31%), подготовка и планирование (27%). Самые молодые (до 24 лет) чаще жалуются на необходимость соблюдать расписание (23%) и споры по организации досуга (17%).

Несмотря на трудности, 49% респондентов уверены, что семейные путешествия укрепляют связи между членами семьи. Большинство (57%) отмечают получение совместных впечатлений и создание новых воспоминаний как самую приятную часть таких поездок.