Челябинцы боятся пожаров, потопов и шумных соседей при выборе жилья

Средняя стоимость ремонта после протечки — 80,1 тысячи рублей

Пожары и потопы возглавили список главных опасений челябинцев за свое жилье. О других страхах горожан за недвижимость ИА «Первое областное» рассказали в пресс-службе «Группы Ренессанс Страхование».

Согласно данным исследования, больше всего собственники квартир и домов (26%) боятся пожара, который может привести к потере имущества. На втором месте оказалась сильная протечка воды, чреватая дорогостоящим ремонтом, — ее опасаются 23% респондентов. Кража беспокоит лишь каждого пятого (19%) жителя Челябинска.

Страхи сильно различаются в зависимости от типа жилья и статуса проживающих. Владельцы квартир больше всех остальных групп опасаются возгораний — такой ответ дали 45% из них. В их топ-3 рисков также вошли протечки (21%) и кражи (15%). Арендаторы в многоквартирных домах, в свою очередь, чаще беспокоятся о затоплениях (28%) и кражах (26%).

Собственники частных домов в равной степени боятся и протечек, и пожаров (по 26%). А вот для тех, кто снимает частное жилье, главными угрозами стали появление плесени (30%) и дефекты строительных конструкций (25%).

Эксперты подтверждают, что опасения горожан имеют под собой веские основания.

«Можно сказать, что владельцы недвижимости вполне адекватно оценивают риски. Действительно, самый частый страховой случай — это затопления, средняя стоимость ремонта после протечки в этом году составила 80,1 тысячи рублей. Пожары — гораздо более редкий случай, но с намного более серьезными повреждениями — средний ущерб превышает 730 тысяч рублей», — комментирует управляющий директор «Ренессанс страхование» Артем Искра.

Опрошенные челябинцы и сами хорошо знакомы с проблемой протечек: 53% респондентов сталкивались с ними у себя дома. При этом более 80% признают, что проблемы чаще возникали по их собственной вине. Для предотвращения аварий 40% горожан стараются регулярно проверять состояние труб.

В списке самых распространенных бытовых проблем челябинцев материальный ущерб соседствует с социальным. 31% опрошенных заявили, что вынуждены терпеть слишком высокий уровень шума, а для 10% настоящей проблемой стали «проблемные соседи».